Atatürk anıtına saldıranlar tutuklandı

Samsun’da Atatürk anıtına halat bağlayan iki kişi tutuklandı.
Dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan anıta halat bağlandığı ihbarı üzerine il emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA’nın haberine göre ekipler Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Parkı’nda yer alan anıtın halat bağlanıp çekilmeye çalışılmasıyla ilgili çevredeki kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.
Akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F. başsavcılık açıklamasına göre Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında ifadelerinin alınması sonrası tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Zanlıların çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.