‘Atatürk 1881-1919’ tüm zamanların en çok izlenen 100 filmi arasına girdi

‘Atatürk 1881-1919’ filminin birinci kısmı altıncı haftasının sonunda 1,5 milyon seyirci sınırını aşarak tüm zamanların en çok izlenen 100 filmi arasına adını yazdırdı.

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı film, toplamda 1 milyon 577 bin 924 seyirciye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen 100 filmi arasına girdi.

Açılışını 269 bin 113 seyirciyle gerçekleştiren, film 2023 yılında bu listeye adını yazdıran üçüncü yapım oldu.

Box Office Türkiye‘nin aktardığına göre ilk haftasında 470 bin 528 seyirci tarafından izlenen filmin birinci kısmı, ikinci hafta sonunda salon sayısı yüzde 25 oranında azalmasına rağmen gişesini yüzde 4 oranında artırdı.

İkinci haftasının sonunda 1 milyon seyirciye ulaşan film beşinci haftasında 1,5 milyon sınırını aştı.

Vizyondaki altıncı haftasının sonunda Top 100 listesine adını yazdıran filmin ikinci kısmı ise 5 Ocak 2024 tarihinde seyirciyle buluşacak.