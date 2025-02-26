Ataşehir'de alt geçitte birçok kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, alt geçitte çok kez ‘cinsel taciz’ ve ‘cinsel saldırı’ suçunu işlediği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Barbaros Mahallesi’ndeki Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçu işlendiği belirlenmişti.

Polisler, 18 Şubat’ta tedbir alınan noktadan eşkale uygun birinin koşarak uzaklaştığını ve bir araca bindiğini tespit etti.

Aracın plaka bilgisinden kimliğine ulaşılan şüpheli M.İ.Y.’nin, aynı gün Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi’ndeki otobüs durağında bekleyen kadına da müstehcen harekette bulunduğu ve ardından kaçarak park halindeki aracına bindiği öğrenildi.

2020 ile 2025 yılları arasında ‘cinsel saldırı’ başta olmak üzere çeşitli suçlardan 14 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, genellikle sabah ve akşam işe gidiş geliş saatlerinde kadınları taciz ettiği belirlendi.

Mağdurların şüphelinin eşkalini tespit etmesinin ardından M.İ.Y, Pendik’teki evinde yakalandı.

Ayrıca cinsel saldırı ve fiziksel şiddet mağduru kadınların tırnak aralarından alınan DNA örnekleriyle şüphelinin DNA’sı da eşleşti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ‘cinsel taciz’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından tutuklandı.