Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Özgür Gökmen atandı.

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Eskişehir bölge müdürlüğüne Levent Tuğ, Elazığ bölge müdürlüğüne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Vakıflar Meclis üyeliğine, aynı yer genel müdür Yardımcısı Rıfat Türker, genel müdür yardımcılığına ise İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal’ın atamaları yapıldı.