Ata Demirer’in ‘Bursa Bülbülü’nden ilk tanıtım yayımlandı

Komedyen Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Bursa Bülbülü’nden ilk tanıtım yayımlandı. Film, 13 Ocak’ta Disney+ Türkiye’de izleyici karşısına çıkacak.

Fotoğraf: Disney +

Dijital yayın platformu Disney+’de yayımlanacak Bursa Bülbülü, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve en büyük tutkusu kaset çıkarmak olan Cengiz’in hayatının Taşkın’la karşılaştıktan nasıl sonra değiştiğini anlatıyor.

Taşkın’ın babası, dönemin ünlü bestekarı Şerafettin’in yaptığı bir bestenin kaseti için çok iyi bir çıkış olacağını düşünerek ağabeyinden borç alan Cengiz’in bu süreçte Taşkın ve Taşkın’ın kız kardeşi Arzu ile yaşadığı birbirinden talihsiz olaylar zinciri izleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Ata Demirer’in başrolünde yer aldığı filmin geniş kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuçcuoğlu, Melek Baykal, Celil Nalçakan, Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı, Seda Türkmen, Aycan Koptur, İnci Şen, Hakan Akın, Seçil Mutlu, Erkan Taşdöğen, Murat Kılıç, Neslihan Arslan, Ramiz Mullamusa, Cem Zeynel Kılıç, Bedir Bedir, Erkan Üçüncü, Uğur Arda Başkan, Muharrem Türkseven, Cem Cücenoğlu, Kerem Alp Kabul, Emre Şen, Mert Asker ve Irmak Ecem Aydemir gibi isimler yer alıyor.