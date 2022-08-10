Aslan nüfusu son 20 yılda yüzde 43 azaldı

Doğa Koruma Merkezi Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı Dr. Durmuş, dünyada aslan nüfusunun son 20 yılda yüzde 43 azaldığını belirterek “Şu an dünyada aslan sayısının çok ciddi bir düşüşle 20 bin ila 39 bin arasında olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Fotoğraf: World Safaris

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) 2014’te “Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi”ne aldığı aslanların azalan popülasyonuna dikkati çekmek için her yıl 10 Ağustos, Dünya Aslan Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Aslan Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Doğa Koruma Merkezi Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı Dr. Mustafa Durmuş Güney, Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Botsvana ve Zimbabve’nin, aslan nüfusunun en yoğun bulunduğu ülkeler olduğunu söyledi.

Aslanların Afrika kıtası dışında sadece Hindistan’da Gir Forest Ulusal Parkı’nda yaşadığı bilgisini veren Durmuş, “Daha eskiden ise Sahra ve Kalahari Çölü hariç tüm Afrika’da, Arap Yarımadası çölleri hariç Hindistan, Kafkasya ve Balkanlar arasında kalan bölgede yaşadıkları biliniyor” dedi.

Ekolojik denge içindeki en önemli ilişkilerden birinin av-avcı ilişkisi olduğunu ve aslanlar gibi besin zincirinin en üstünde bulunan yırtıcı hayvanların hem otçul hayvan popülasyonları üzerinde hem de ekosistem içinde diğer ilişkiler üzerinde kontrol edici rolü bulunduğunun altını çizen Durmuş, şöyle devam etti: “Ekolojik ilişkilerdeki kırılmalar dengeyi bozar. Aslan sayısındaki düşüş, kötü senaryoyu düşünürsek aslan neslinin yok olması, ekosistem üzerinde köklü bir değişime neden olur. Aslan gibi üst düzey avcıların yok olması, otçul canlılar üzerindeki kontrolün kaybolmasına neden olur. Otçul canlıların sayısının artması bitkiler üzerindeki baskıyı artırır, yaşamları bitkilere bağlı olan diğer türler bu değişimden etkilenir. Bu zincirleme reaksiyon uzatılabilir, uzun vadede ekosistemin yapısı tamamen değişebilir. Doğadaki dengeyi değiştiren durum, sonuçları itibarıyla sayısız yeni değişimi tetikler. Bu nedenle ekolojik dengenin korunması oldukça önemlidir. Biz insanlar da doğal kaynaklara bağlıyız ve sağlıklı ekosistemlerin devamlılığı bizler için hayati öneme sahiptir.”

“Aslanların ana habitatı savanlar insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıya”

Dünya genelinde aslan nüfusunda ciddi bir azalma olduğuna dikkati çeken Durmuş, “Son 20 yılda aslan nüfusunda yüzde 43 oranında azalma var, şu an dünyada çok ciddi bir düşüşle toplam aslan sayısının 20 bin ila 39 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaşam alanlarının daralması ve kaçak avcılık gibi faktörler bu azalmanın temel sebepleri arasında.” bilgisini verdi.