Askeri sınav sorularının ‘FETÖ’ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma: 21 gözaltı

Ankara başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının ‘FETÖ’ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.
AA’nın başsavcılığın açıklamasından aktardığına göre 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı sorularına erişen ‘FETÖ’ mensuplarının soruları örgüttekilere dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.
27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 21’i gözaltına alındı.