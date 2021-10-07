‘Aşıyla insanları öldürüyor’ diyerek eczacı kardeşi ve eşini öldürdü

ABD’de bir adam ‘Covid-19 aşılarıyla insanları öldürdüğünü‘ iddia ettiği eczacı kardeşi ve eşini öldürdü.

Maryland eyaletinde yaşanan olayda polis kayıtlarına göre Jeffrey Allen Burnham (46), kardeşiyle yüzleşmek istediğini saldırıdan önce annesine de anlattı. Hükümetin insanları aşılarla zehirlediğine inanan Burnham, kardeşinin bu konuda bir şeyler bildiğini öne sürdü.

Burnham’ın kardeşinin Covid-19 aşılarının uygulanmasına yardım ederek insanları öldürdüğünü söylediği de belirtildi.

Annesinin 83 yaşındaki arkadaşı Rebbecca Reynolds’ı da bıçakladığı iddia edilen Burnhams, kadının arabasıyla kardeşi Brian Robinette (58) ve eşi Kelly Sue Robinette’i (57) evlerine giderek cinayetleri işledi.

Annesi Evelyn’in Burnham’ın akıl sağlığıyla ilgili endişelerini olay öncesi polise bildirdiğini ve oğlunun FBI’ın kendisinin peşinde olduğuna inandığını anlattığı öğrenildi.

Polis tehlikeli ve silahlı olduğu belirtilen Burnham için arama çalışması başlatarak, şüpheliyle ilgili bilgi sağlayanlara 10 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.