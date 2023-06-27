Aşırı sıcaklarda klimasız serinlemenin 12 yolu

Aşırı sıcaklardan evlerde duramaz, geceleri de uyuyamaz oldunuz ancak klimaya karşı da hassasiyetiniz mi var? Florida Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Wendell Porter, yapay soğutma olmadan serinlemenin 12 basit ipucunu listeledi.

Fotoğraf: AA

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre, sıcak eğlenceli yaz aktivitelerini teşvik edebilir, ancak vücut uzun süre çok sıcak olmamalıdır, çünkü fazla ısı beyninize ve diğer organlarınıza zarar verebilir.

Terleme vücudun doğal soğutma sistemidir ancak bu yeterli olmadığında, sıcak krampları, sıcak ödemi ve sıcak çarpması gibi belirtileri olan sıcağa bağlı hastalık hipertermiye yakalanma riski artar. Yüksek nemle birleşen ısı bu riski daha da artırır, çünkü havanın doygunluk seviyesi terin ciltte birikmesine neden olarak vücudun doğal olarak soğumasını engeller.

Tam da bu sıcaklarda klima dışında serinletici çözüm arayanlar doğal serinlik yollarını uygulayabilir. Florida Üniversitesi’nde ziraat ve biyoloji mühendisliği alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Wendell Porter, klimadan etkilenen kişiler için kolay ve pratik serinleme yöntemlerini CNN’e anlattı.

İşte klima yerine geçen alternatif 12 yöntem:

Susuz kalmayın

Porter, sıcaktan bunaldığınızda su içmenin serinlemenin ilk ve en önemli adımı olduğunu söylüyor. Vücudunuz sıcaktan bunaldıysa ve kendini soğutması gerekiyorsa, vücut kendini terleyerek soğuttuğu için yeterli nem olmadan bunu yapamaz.

Soğuk bir duş ya da banyo yapın

Soğuk bir duş veya banyo almanın çekirdek sıcaklığınızı düşürerek vücudunuzu soğutmaya yardımcı olduğunu belirten Porter, ekstra bir serinlik için de nane sabununu denemenizi öneriyor. Nane yağındaki mentol, vücudunuza yediğiniz ya da hissettiğiniz bir şeyin soğuk olduğunu söyleyen beyin reseptörlerini harekete geçirir.

Boynunuzda veya bileklerinizde soğuk bezler kullanın

Vücudunuzu soğutmak için bileklerinize soğuk bir bez veya buz torbaları (paketleri) yerleştirin veya boynunuza sarın. Bu nabız noktaları kan damarlarının cilde yakın olduğu bölgelerdir, bu nedenle daha çabuk soğursunuz.

Kutu vantilatör kullanın

Sıcak havayı dışarı üflemek ve içerideki soğuk havayla değiştirmek için zaman geçirdiğiniz odaların pencerelerinden dışarı bakacak şekilde kutu fanlar yerleştirin. Dış mekan sıcak havayı evinizden çekerek daha serin bir sıcaklık bırakabilir veya esinti getirebilir.

Perdelerinizi veya panjurlarınızı kapatın

Sabahtan öğleden sonraya kadar güneş yönüne bakan pencereleriniz varsa ‘güneşin doğrudan evin içine girmesini ve içeriyi ısıtmasını önlemek’ için üzerlerindeki perdeleri veya panjurları kapatın. Ayrıca odayı yalıtmak ve gün içinde meydana gelebilecek sıcaklık artışlarını azaltmak için karartma perdeleri de takabilirsiniz.

Nefes alabilen çarşaflarda uyuyun

Pamuk en nefes alabilen malzemelerden biridir, bu nedenle pamuklu çarşaflar veya battaniyeler gece boyunca serin kalmanıza yardımcı olabilir. Porter, pamuğun iplik numarası ne kadar düşükse o kadar nefes alabilir olduğunu belirtiyor.

Bodrum katında uyuyun

Çok sıcak olduğu için gece boyunca uyuyamıyorsanız yatak odanız dışında bir yerde uyumayı deneyin. Isı yükselir, bu nedenle evinizde alt veya bodrum katınız varsa, geceleri daha serin sıcaklıkları deneyimlemek için orada geçici bir uyku alanı kurabilirsiniz.

Battaniyeleri veya giysileri soğutmayın veya dondurmayın

Klima olmadan serin kalmak için yaygın tavsiyeler arasında ıslak çorapları, battaniyeleri veya giysileri soğutmak veya dondurmak, ardından bunları uyurken giymek yer alır. Ancak Porter, bunun iyi bir fikir olmadığını söylüyor: “O gece vücudunuzdan emebilecekleri enerji miktarı nedeniyle, sadece birkaç dakika içinde ısınacaklardır ve sonra geriye yatağınızı küflendirecek nemli şeyler kalır. Bunu kesinlikle yapmak istemezsiniz.”

Kullanılmayan odaların kapılarını kapatın

Havalandırma delikleri veya kayıtları olmayan bir odayı kimse kullanmıyorsa, serin havanın evin yalnızca kullanılan alanlarıyla sınırlı kalmasını sağlamak için o alanın kapısını kapatın.

Mutfağınızdaki ve/veya banyonuzdaki egzoz fanını kullanın

Yemek yaptıktan sonra yükselen sıcak havayı çekmek için mutfağınızdaki veya duştan sonra buharı çekmek için banyonuzdaki egzoz fanının düğmesini çevirin.

Enerji tasarruflu ampuller takın

Akkor ampuller LED ampullere göre daha yüksek sıcaklık üretir. Porter, evinizdeki ampulleri enerji tasarruflu ampullerle değiştirmenizi öneriyor.

Dondurulmuş ikramların tadını çıkarın

Serinlemek için buzlu gazoz veya dondurma yemek bir an için yardımcı olabilir. Ancak Porter, aşırı ısınmışsanız ya da risk altındaysanız şeker konusunda aşırıya kaçmayın diyor: “Şeker metabolizmanızı hızlandırır ve kendinizi içten içe sıcak hissetmeye başlarsınız. Yani soğuk bir ikram iyi olabilir ama ekstra şeker iyi olmayabilir.”