Aşırı sağcı Pegida’dan Hollanda’da cami önlerinde iftarda ‘domuzlu mangal partisi’

Pegida ‘Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü‘ Hollanda’nın camileri önünde iftar saatlerinde domuz eti pişirerek ‘mangal partisi‘ düzenleyeceğini duyurdu.

Örgütün 2020’de düzenlediği bir gösteriden… (Fotoğraf: Reuters)

Adını ilk kez 20 Ekim 2014’te Almanya’da 300 kişiyle düzenlediği gösteriyle duyuran bu aşırı sağcı hareket, pandemi öncesinde de benzer eylemler yapmış ve tepki çekmişti.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre örgüt, Ramazan’da ülkenin bazı kentlerindeki camilerin önünde iftar saatinde domuz pişirme kararı aldı.

12 kentte düzenlenmesi planlanan eylem için ilk aşamada beş belediyeye başvuruldu.

Hollanda’daki Müslüman örgütleri, belediyelerden eyleme izin verilmemesini talep ediyor.

Pegida’nın Hollanda ayağının açıklamasındaysa Covid-19 önlemlerinin sona erdiği belirtilerek, “Sağlık bahanesiyle yasaklanan gösterilere yeniden başlıyoruz” dendi.