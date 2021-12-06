Aşırı sağcı liderin boğazına sarıldı: İlk mitingde saldırı

Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour (63) ilk mitinginde saldırıya uğradı.

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Dün, başkent Paris’in kuzeydoğusundaki bir kongre merkesinde miting düzenleyen Zemmour, konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru ilerlerken kalabalığın arasından sıyrılan bir kişi boğazına sarıldı. Güvenlik görevlileri saldıran kişiye müdahale ederken Zemmour’un şikayetçi olacağı belirtildi.

Yerel basın, geçen salı, Nisan 2022’deki seçim için adaylığını açıklayan, 2’nci Dünya Savaşı, Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili görüşleri tepki çeken eski gazetecinin bileğinin incindiğini ve doktorunun dokuz gün dinlenmesini istediğini yazdı.

Zemmour’un mitingine 10 bini aşkın kişi katılırken binlerce kişi de Paris’in sokaklarında onu protesto etti. Polis kongre merkezinin önünde toplanan onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Saldırı sonrasında kürsüye çıkıp konuşmasını yapan Zemmour’un destekçileri, ırkçılık karşıtı mesajlar yazılı tişörtler giyen protestoculara sandalye fırlattı.

Partisinin adı Yeniden Fetih

“Bu seçimi kazanırsam yeni bir güç rotasyonu olmayacak dünyanın en büyük, güçlü ülkesinin yeniden fehti olacak” diyen Zemmour, ‘düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan tek isim olduğunu’ iddia ederek faşist, ırkçı olduğunu söyleyenlerin haksız olduğunu ifade etti. Yeni kurduğu partisinin adını ‘Reconquete’ (Yeniden Fetih) koyduğunu açıkladı.

Konuşmasında basın ve ülkenin elit tabakasını hedef aldı. Kalabalık sık sık mitingi izleyen basın mensuplarını yuhaladı.

Kamuoyu araştırmaları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeniden seçileceğine işaret ediyor.