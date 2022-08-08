Aşırı kuraklık nehri kuruttu: 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba ortaya çıktı

İtalya’da aşırı kuraklık nedeniyle bir kısmı kuruyan nehirde 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba ortaya çıktı.

Fotoğraflar Reuters

450 kiloluk bombayı Po nehrinin kuruyan kıyılarında bir balıkçı buldu. 70 yılın en kötü kuraklığının yaşandığı İtalya’da 650 kilometrelik nehrin geniş kısımları kurudu.

Olağandışı sıcak hava ve düşük seviyede yağışlar kuzey İtalya’da su kıtlığı sorununu ve iklim değişikliğinin etkilerine dair endişeleri artırdı.

İtalyan ordusu bombayı kontrollü şekilde patlatarak imha etti.

Reuters’ın aktardığına göre Lombardy’deki Borgo Virgilio kasabasında bulunan bombanın imhası için tedbir olarak yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Ayrıca kısa bir süreliğine bölgede hava ve nehir trafiği durduruldu.