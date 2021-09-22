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Yaramazlara biraz batar!

Aşı yaptırmayan kardeşler, Covid-19 nedeniyle iki saat arayla hayatını kaybetti

10 gündür hastanede Covid-19 tedavisi gören iş insanları 46 yaşındaki Ahmet Haydar Gül ile kendisinden üç yaş büyük ağabeyi Ali Gül, dün akşam iki saat arayla hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin Covid-19 aşılarını yaptırmadıkları öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül’de Adana’da hastaneye başvurdu. PCR testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.


DHA’daki habere göre durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam iki saat arayla yaşamlarını yitirdi.

İkişer çocuk babası kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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