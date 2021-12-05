Aşı üretim merkezine bomba süsü vererek şüpheli paket yollayan kişiye iki yıl üç ay hapis cezası

Britanya’daki bir aşı üretim merkezine ‘sahte bomba’ yollayan kişi iki yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kent’te yaşayan Anthony Collins’in yolladığı ‘paket’, 27 Ocak’ta Oxford-AstraZeneca’nın Galler’deki fabrikaya ulaşmış ve üretimin durdurulmasına neden olmuştu. Şüpheli paketi bulan personel durumu polise bildirmiş fabrika tahliye edilmiş, bomba imha ekipleri çağrılmıştı. Paket imha edildikten sonra çalışanlar yeniden içeri alınmıştı.

Kontrollü patlatma işlemine paket X-ray cihazındaki görüntülendikten sonra karar verilmişti. İçinde bomba yapımında kullanılan malzeme olduğu tahmin edilmişti. Ancak daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede paketteki malzemelerin zararsız olduğu olduğu anlaşılmıştı.

Paketin içine bir de süpermarket fişi ve mektup koyan Collins tutuklanmış, hakkında dava açılmış ve 24 Kasım’da Maidstone Kraliyet Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu. Collins önce suçlamaları reddetmiş sonra ‘bomba süsü verdiği’ kargoyu yolladığını itiraf etmişti. Ancak neden böyle bir işe kalkıştığına dair bir şey söylememişti.

Mahkemede söz alan detektif Adam Marshall, “Collins yaptığının nelere neden olabileceğinin yüzde 100 bilincindeydi. Üretim yapıldığı bir anda üretimi durdurmayı amaçladığını düşünüyoruz” demişti.

Karar duruşmasında Collins’e hapis cezası veren hakim, insanlığın bir pandemiyle mücadele ettiği süreçte aşı üreten bir merkeze yönelik ‘eylem’in kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.