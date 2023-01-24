Aşı sorunu sürüyor: ‘Elimizdeki tek tetanos aşısını 13 yaşındaki çocuğa mı yoksa gebeye mi yapalım?’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, bebek-çocuk aşıları teminindeki sıkıntıların sürdüğünü belirterek, “Elimizde tek olan tetanos aşısını 13 yaşındaki çocuğa mı yoksa gebeye mi yapsak diye zorlanıyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

AHEK’in düzenlediği ve yaklaşık 50 aile hekiminin katıldığı çevrimiçi toplantıda aile hekimliklerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi, birinci basamakta bazı aşıların yokluğu ile hayat pahalılığı karşısında yetersiz ve şartlara bağlı ücret artışları konuşuldu.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve AHEK Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte çeşitli illerden aile hekimleri katıldı.

AHEK Başkanı Kırımlı, aile hekimlerinin aile sağlığı merkezlerinde kötü koşullarda çalışmaya devam ettiğini, ceza yönetmeliğine karşı yapılan iş bırakma eylemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ceza puanı ve destek primlerinin kesilmesi yoluyla engellemeye çalışıldığını söyledi. Aşı yokluğuna da değinen Kırımlı, Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlık hakkı ve ihtiyacını engellediğini belirtti.

Hekimler, şu sorunları sıraladı:

* İstanbul’un Kartal, Pendik, Halkalı, Küçükçekmece ilçelerinde kızamık vakaları ve kızamığa bağlı pnömoni olmuş çocuklar var. Aile sağlığı merkezlerinde kızamık sürveyansı eğitimleri yapılıyor. İlçe sağlık müdürlüklerinden kızamık vakaları için uyarı yazıları gönderiliyor.

* Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın kızamık vakalarıyla ilgili hem sağlık çalışanlarını hem de toplumu şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini, önlemler konusunda işbirliği içinde olmasını bekliyor.

* Hepatit B’nin endemik olduğu Şanlıurfa’da hepatit B aşısı yok. OPA aşısı 4 ASM arasında gezdirilerek yapılıyor. Okul çağı tetanos aşıları yapılmıyor.

* Bazı illerde hepatit B ve tetanos aşıları aile hekimliklerinden toplanıp hastanelere gönderiliyor. Aile sağlığı merkezlerinden hepatit aşılarının yetersizliği nedeniyle bebek ve çocuklar dışında aşılar yapılamıyor.

* Bazı illerde kuduz aşısı bile yok. Çocuk felci ve suçiçeği aşılarının temininde zorluklar yaşanıyor. Okul çağı tetanos aşıları erteleniyor.