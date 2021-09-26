Aşı karşıtları Ankara’da miting düzenledi

Ankara’da toplanan Covid-19 aşısı karşıtları, aşıları ve PCR testlerini protesto etti.

Fotoğraflar: AA

Aşı karşıtları tarafından Çankaya ilçesindeki Anıtpark’ta miting düzenlendi.

Miting alanına gelenlerin bir kısmı, HES kodu göstermelerini ve maske takmalarını isteyen polislere tepki gösterdi.

Alanda maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uyulmazken, sık sık aşı karşıtı sloganlar atıldı. Mitingde konuşanlar hem Covid-19 aşılarının hem de PCR testlerinin yapılmasının gereksiz olduğunu iddia etti.

Öte yandan, miting için toplanan kalabalık, haber yapmak için alanda bulunan basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Aşı karşıtları Kanal D’nin kameramanını ve muhabirini görünce, ‘Kanal D dışarı’ diye slogan atmaya başladı. Daha sonra ise basın mensuplarını, “Dışarı” sloganı atarak protesto etti.