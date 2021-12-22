Asgari ücretteki vergi düzenlemesi Meclis’ten geçti

Asgari ücretteki vergi düzenlemesi bugün akşam Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Buna göre 2022’de 4 bin 253 lira uygulanacak asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesilmeyecek. Ayrıca, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından da gelir ve damga vergisi alınmayacak.

AA’nın aktardığına göre hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Meclis, 4 Ocak 2022’ye kadar çalışmasına ara verdi.