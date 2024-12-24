Asgari ücret toplantısı bu akşama alındı

Perşembe ya da cuma yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısı bu akşama alındı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe veya cuma yapılacağını ve ücretin açıklanacağını söylemişti.

Asgari ücreti belirleme çalışmaların kapsamındaki dördüncü toplantı bu akşama alındı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2025’teki asgari ücreti belirlemek için üç kez toplandı ancak hiç rakam konuşulmadı.

Dördüncü toplantıya bu akşam Bakan Işıkhan başkanlık yapacak.

15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Görüşmelere bu yıl biri gazeteci dört asgari ücretli de katılıyor.

Zam senaryoları

Asgari ücret 2024’te 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

Olası zam oranlarına göre oluşacak yeni asgari ücret şöyle: