Çalışma bakanı: Asgari ücret perşembe ya da cuma belli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan. Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in aktardığına göre Işıkhan, bu hafta içinde asgari ücretin açıklanacağını belirtti.

Işıkhan, “Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek” dedi.

Asgari ücret 2024’te 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

2025’te uygulanacak ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı ancak hiç rakam konuşmadı.

15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Görüşmelere bu yıl biri gazeteci dört asgari ücretli de katılıyor.

Zam senaryoları

Olası zam oranlarına göre oluşacak yeni asgari ücret şöyle: