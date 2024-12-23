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Yaramazlara biraz batar!

Çalışma bakanı: Asgari ücret perşembe ya da cuma belli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun son toplantısını perşembe veya cuma yapıp ücreti açıklayacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan. Fotoğraf: AA

TRT Haber‘in aktardığına göre Işıkhan, bu hafta içinde asgari ücretin açıklanacağını belirtti.


Işıkhan, “Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek” dedi.

Asgari ücret 2024’te 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

2025’te uygulanacak ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı ancak hiç rakam konuşmadı.

15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Görüşmelere bu yıl biri gazeteci dört asgari ücretli de katılıyor.

Zam senaryoları

Olası zam oranlarına göre oluşacak yeni asgari ücret şöyle:

  • Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
  • Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
  • Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
  • Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
  • Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira
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