Anadolu Ajansı asgari ücret için tarih verdi: 'İşveren Türk-İş'in teklifine sıcak bakmıyor'

Anadolu Ajansı’na (AA) göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun salı veya çarşamba yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Asgari ücret 2024’te 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor.

2025’te uygulanacak ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplandı ancak hiç rakam konuşmadı.

15 üyeden oluşan komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Görüşmelere bu yıl biri gazeteci dört asgari ücretli de katılıyor.

‘İşveren sıcak bakmıyor’

Türk-İş 19 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında ‘işçilerin talep ettiği asgari ücreti‘ 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay işveren tarafını “Toplantıdan hiçbir izlenim edinmedik, gelip oturup susuyorlar” diye eleştirmiş, “Talebimiz bu. Olursa olur, olmazsa masada olmayız” demişti.

AA‘nın haberine göre asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafı, Türk-İş’in teklifine sıcak bakmıyor.

‘Salı veya çarşamba belirlenmesi bekleniyor’

Haberde komisyonun salı veya çarşamba yapılacak son toplantıda yeni asgari ücret rakamını belirlemesi beklendiği yazıldı.

Zam senaryoları

Olası zam oranlarına göre oluşacak yeni asgari ücret şöyle: