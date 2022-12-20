Asgari ücret için son toplantı bugün

İşçi, işveren ve hükümet tarafından ortak kararla 2023 yılı asgari ücretinin belirlenmesini hedefleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısı bugün saat 14:00’da başlayacak.

Fotoğraf: AA

Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık’ta ikincisi 14 Aralık’ta yapıldı. Üçüncü toplantı için ise ilk olarak 21 Aralık tarihi öngörülmüş ancak tarih bugüne alınmıştı.

Komisyon görüşmelerinde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) hükümeti ise Çalışma Bakanı Vedat Bilgin temsil ediyor.

Asgari ücret 2022 için net 4 bin 253 TL olarak belirlenmiş, yılın ortasında ise tekrar artış yapılarak yaklaşık 5 bin 500 TL’ye yükseltilmişti. Ayrıca 2022 başından geçerli olmak üzere asgari ücrette damga vergisi ve asgari ücrete kadar tüm çalışanlar için gelir vergisi kaldırılmıştı.

İşçi tarafı ayrıca asgari ücretin vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini de savunuyor. Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretli.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücrette kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 TL olduğunu söylese de, henüz diğer katılımcılar bir rakam telaffuz etmedi.