Asena Özkan: Beşiktaş, CHP gibi!..

Bir hafta önce ligin sondan ikinci sırasında yer alan Konyaspor’u ‘vasatı’ dahi bulamayan futbolla yeniyorsun, bu hafta da ligden düşmesi matematiksel olarak değil ancak mental olarak kesinleşen son basamaktaki İstanbulspor’u mağlup ediyorsun. İki sonuç da Beşiktaş’ın Portekizli teknik adamla sahada olumlu işler yapmaya başladığı anlamı taşımıyor ne yazık ki…

Şu sıralar CHP ile Beşiktaş’ın durumu paralellik içeriyor. İkisi de kendini yok etmek için çabalıyor!

Şu sıralar CHP ile Beşiktaş’ın durumu paralellik içeriyor. İkisi de kendini yok etmek için çabalıyor! CHP, Hacer Foggo gibi bir ismi belediye başkan adayı yapmıyor, Beşiktaş’ta da Joe Worrall ile Bakhtiyor Zaynetdinov‘u yedek kulübesinde oturuyor.

Sadece futbolcular birbirlerinden kopuk oynamıyorlar, ayrıca orta alan ile ileri uçta uyumsuzluk mevcut. Aynı, CHP Parti Meclisi ile belediye başkan adayları arasında yaşananlar gibi!

Asena Özkan’ın yazısı