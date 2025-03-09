Artvin'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İranlı gözaltında

Artvin’de bağırsaklarında 350 gram uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma, bir kişinin vücudunda uyuşturucu madde ile kente geleceği bilgisini aldı.
Ekipler, İran uyruklu Farshid Rafıeıeınsheykh isimli şüpheliyi il merkezindeki Çayağzı Mahallesi’nde yakaladı.
Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüphelinin, Artvin Devlet Hastanesi’nde tomografiyle incelemede karın ve bağırsak bölgesinde yabancı cisim olduğu tespit edildi.
Bağırsak tıkanıklığı yaşayan ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle ameliyata alınan şüphelinin bağırsaklarından 10 paket halinde 350 gram metamfetamin çıkarıldı.
Şüpheli, tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilecek.