Artİstanbul Feshane’de uluslararası sergi

Artİstanbul Feshane, 10’uncu Asya-Avrupa Mediations Bienali ‘Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben’ ile uluslararası sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 11 Aralık’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

Fotoğraflar: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Miras) yürüttüğü beş yıllık restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane, yeni sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

2008’de Polonya’nın Poznan kentinde sanatçı Profesör Thomasz Wedland ve ekibi tarafından kurulan Mediations Bienali’nin 2023 yılı sergisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı bağlamında İBB’nin ev sahipliğinde sergileniyor.

17 küratör ve 154 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 11 Aralık’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

Sergi hakkında

Mediations Bianeli’nin özelliği öncelikle çok geniş bir coğrafyada yaşayan, iletişim ve işbirliği açısından destek ve dayanışmaya gereksinimi olan sanatçı ve küratörlerin ortak çalışmayla çeşitli kentlerde geniş izleyici kitlesiyle buluşmasını sağlamak. İkinci özelliği ise, küresel bağlamda siyasal, ekonomik, kültürel, ekolojik olumsuzlukları aşıp, sanatçının yaratıcılığı ve üretimiyle geniş kitleler arasında barışçı, yapıcı ve

uzlaşmacı bir arabulucu işlevi taşımak.

Modernizmden günümüze çağdaş ve güncel sanatlar alanındaki üretimler ve bu üretimlerin temelindeki düşünce ve kavramlar, tüm toplumların başat ülküsü olan hakikat ülküsü ve bu ülkünün bireysel ve toplumsal yaşamı iyileştirmesi üstüne kurgulanmış ve bu doğrultuda imgeler yaratılmıştır. Hakikata ulaşmak için metaforlar kullanılmıştır. Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler bu metaforların etkileyici bir biçimde üretilmesini sağlamaktadır. Genel ve geleneksel kanı sanat ve kültürün ‘hakikat’ ve ‘gerçek’ açısından önemli bir üretim alanı olmasıdır. Bu sergi de yapıtların yansıttığı düşünsel, biçimsel, estetik değerlerle bu önemi vurguluyor.



