Artık erkeklerin de ‘dibi’ geliyor

AYDİL DURGUN

Bir zamanlar erkekler için tabu sayılan ya da orta yaş kriziyle ilişkilendirilen saç boyama artık arzu edilen ve normal bir seçeneğe dönüştü.

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Wall Street Journal’ın aktardığına göre Los Angeles’tan kuaför Daniel Moon ABD’de erkek müşterilerden talebin son iki yılda iki-üç kat arttığını söylüyor. ‘Gossip Girl‘ün yıldızı Evan Mock’un flamingo pembesi saçlarını yapan kuaför Jackson Heller da aynı görüşte.

Erkekler evde de deneysel işler peşinde. Mintel şirketinin 2021 raporuna göre ABD’de erkeklerin yüzde 38’i ‘kendin yap‘ yöntemiyle saçlarını boyadığını tahmin ediyor.

Moon grileşmiş saçlarına çözüm arayan ancak boya işlemi sonrası lego figürü adamlar gibi görünmek istemeyen erkeklere George Clooney’den ilham almalarını tavsiye ediyor. Siyah ya da kahverengi boyayla kır saçları tamamen yok etmek yerine gümüşün açık ve koyu tonlarıyla saçları hareketlendirmeyi öneriyor.

ABD’de durum böyle… “Türkiye’deki beylerde durum nedir” diye sorduğumuz makyaj sanatçısı ve kuaför Osman Nuri Buruk saç boyayan erkeklerin sayısında artış olduğu konusunda hemfikir: “Şimdilerde daha fazla ürüne ve seçeneğe ulaşabildiğimiz için çok daha fazla erkek uygulama yapıyor ve deniyor. Bireysel kullanımlarda kına ve türevleri şimdi çok kullanıcıya ulaştı. Sprey, pomad ve tüp krem boyalar daha iddialı renklerle kolay uygulanabilir ve birçok yerde alabileceğimiz şekilde karşımıza çıkabiliyor.”

Saç boyamanın cinsiyetinin kalmadığını vurgulayan Buruk “Erkekler kadınlara göre çok daha çekimser davranmıyor; alıyorlar deniyorlar. Cinsiyeti kalmadı, neredeyse uniseks kullanıma ilerliyor” diyor.

‘Orta yaştan sonra sağlıklı görünme çabası’

Orta yaş grubu erkeklerde daha çok doğal renkli ürünler ile dökülen saç veya beyazlayanları kapatma arzularının yaygın olduğunu anlatan Buruk dünyada sektörün hızla büyüdüğü görüşünde.

Farklı renklere boyayan erkekler, beyazları kapansın diye değil de değişiklik olsun diye boyayanlar var mı? Genelde sağlıklı görünme çabasının ağır bastığı orta yaştan sonra pembeler, maviler pek yokmuş. Buruk bu çaba nedeniyle erkeklerin koyu rengi tercih ettiğini söylüyor. Farklı renkler, neonlar gençlerde: “Çok daha cesaretliler, renkli saçlarda. Saçına sakalına renk yapan çok kişi var çoğu da çalışan insanlar.”

Buruk ABD’deki durumla paralel olarak DIY (kendin yap) kolaylığı sayesinde, bu ürünlerin artmasıyla deneyen kişi sayısının çok arttığını söylüyor.

Peki insanı saç boyatma işleminden soğutan ‘dibim geldi’ kabusu erkekler için de geçerli mi?

Öyle görünüyor: “Evet zorunluluk oldu, renk geçişinin rahatsız edici olmaması için sık boyatmak zorunda kalıyorlar. Uygulamalar diğer ülkelerden farklı bizim ülkemizde. Birçok ülkede bu işlemler pahalı ve zamanı çok alan işlemler O yüzden bizde istenilen renge ulaşmak için saçı yakmamak şans. Kime gittiğinle ilgili.”