Arter’den sömestr tatilinde çağdaş sanat atölyeleri

Çağdaş sanat müzesi Arter’in güncel sergilerinden hareketle kurgulanan çocuk atölyeleri, sömestr tatiline hazırlanıyor.

Öğrenme Programı kapsamında farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik düzenlenen çocuk atölyeleri, her çocuğun kendi bakış açısını paylaşmasına özen gösteriyor.

Ocak ayında başlayan atölyeler 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sömestr tatilinde de devam edecek.

Fotoğraflar: Arter

6–9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ‘Sünger ile Taşın Hikâyesi’ atölyesi, 14 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de Arter’in Atölye mekanında gerçekleşecek. Ahmet Doğu İpek’in Arter’de devam eden ‘Başımızda Siyahtan Bir Hâle’ başlıklı kişisel sergisinden hareketle düzenlenen atölye, katılımcıları sanatçının eserlerinde yer verdiği süngerleri ve resmettiği taşları keşfe çıkaracak.

Atölye kapsamında İpek’in yapıtları üzerine sohbet edecek çocuklar, farklı formlara ve dokulara sahip taşları inceledikten sonra boyalı süngerlerle seçtikleri bir taşın portresini yaparak bu iki malzemenin ortak hikâyelerini kurgulayacaklar.

Mimar Merih Bengisu Yiğit tarafından kurulan ve farklı disiplinlerden on kişilik ekibiyle oyun temelli projeler yaratmaya odaklanan OyunMu kolektifinin düzenlediği ‘Şah Mat!’ başlıklı atölye ise 6–10 yaş aralığındaki çocukları satranç oyununun görsel sanatlarla ilişkisini keşfetmeye ve satranç taşlarının kişiliklerini çeşitli anlatım teknikleri aracılığıyla hayal etmeye davet ediyor.

21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de Atölye’de gerçekleşecek etkinliğe katılan çocuklar önce Luchezar Boyadjiev’in OyunBu başlıklı grup sergisinde yer alan ‘Oyunsonu’ veya ‘İyi, Kötü ve Yalnız’ (2012) başlıklı eserini inceleyecek, ardından seçtikleri bir satranç taşını hayal güçlerinin yardımıyla yeniden tasarlayacaklar.

‘Gez, Bak, Çiz’ sömestr tatili için bir seçenek

‘Gez, Bak, Çiz’, 4–6 yaş grubu için 26 Ocak 2023 Perşembe günü saat 13.00’te; 6–9 yaş grubu için aynı gün saat 15.00’te; 7–11 yaş grubu içinse 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 13.00’te gerçekleşecek.

31 Ocak 2023 Salı günü ise 12.00–14.00 saatleri arasında Arter’in Atölye mekânında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ‘Keşif Saati’ etkinliği, 6–11 yaş aralığındaki çocukları birlikte üretmeye, keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik edecek.

Çocuklar, ‘Keşif Saati’ etkinliğine 12.00–14.00 saatleri arasında kendilerinin belirleyeceği bir zaman diliminde katılabilecekler.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri Arter’den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya [email protected] adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.

Atölyelere katılan çocukların birer yetişkin eşlikçisi ise etkinlik gününde Arter sergilerini ücretsiz ziyaret edebilir; 13:00 ve 15:00’te düzenlenen rehberli turlar için giriş katındaki gişeden bilet satın alabilir.

