Arter Çocuk Festivali: Önüm Arkam Sağım Solum Sanat

12–14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festival, 6–11 yaş aralığındaki çocukları sanatın dönüştürücü gücünü ve yaratıcı olanaklarını keşfetmeye davet ediyor.
Bu yıl ilk kez ‘Önüm Arkam Sağım Solum Sanat‘ başlığı altında düzenlenecek festival, rehberli sergi turlarını, atölyeleri ve çeşitli etkinlikleri bir araya getiren programıyla çağdaş sanatın farklı disiplinlerine merak duyan çocuklara sesleniyor.
Üç güne yayılan festival, katılımcıların gündelik malzemeler ve sanat yapıtları arasındaki ilişkiden yola çıkarak yeni mekanlar ve hikayeler düşlemelerinin yanı sıra farklı mecralar ve üretim tekniklerini deneyimleyerek kendilerini ifade etmelerine de alan tanıyacak.
12 Ağustos, Cuma
Mutant Kukla Atölyesi (Güneş Terkol), 7–11 yaş
Gez, Bak, Çiz (Arter Öğrenme Programı ekibi), 6–9 yaş
Renkli Çokgenler: Kaleydoskop Atölyesi, (Arter Öğrenme Programı ekibi), 7–11 yaş
13 Ağustos, Cumartesi
Tohumdan Heykele (Arter Öğrenme Programı ekibi), 6–9 yaş
Perküsyon Atölyesi (Nihal Saruhanlı ve Amy Salsgiver), 7–11 yaş
Gez, Bak, Çiz, (Arter Öğrenme Programı ekibi) 7–11 yaş
Bu Ne Tür Bir Ağaç Böyle? (Arter Öğrenme Programı ekibi), 7-11 yaş
14 Ağustos, Pazar
Benim Müzem (atölyepikolo), 7–11 yaş
Şıp Şıp Suda Hayaller (Arter Öğrenme Programı ekibi), 6–9 yaş
Yaratıcı Okuma Atölyesi: Hey, çocuklar! (Çağdaş Drama Derneği), 7-9 yaş
Atölyelere bilet almak için, [email protected] adresine yazabilir ya da 0212 708 58 01 numaralı telefonu arayabilirsiniz.