Arter Çocuk Festivali: Önüm Arkam Sağım Solum Sanat

12–14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festival, 6–11 yaş aralığındaki çocukları sanatın dönüştürücü gücünü ve yaratıcı olanaklarını keşfetmeye davet ediyor.

Fotoğraf: Arter

Bu yıl ilk kez ‘Önüm Arkam Sağım Solum Sanat‘ başlığı altında düzenlenecek festival, rehberli sergi turlarını, atölyeleri ve çeşitli etkinlikleri bir araya getiren programıyla çağdaş sanatın farklı disiplinlerine merak duyan çocuklara sesleniyor.

Üç güne yayılan festival, katılımcıların gündelik malzemeler ve sanat yapıtları arasındaki ilişkiden yola çıkarak yeni mekanlar ve hikayeler düşlemelerinin yanı sıra farklı mecralar ve üretim tekniklerini deneyimleyerek kendilerini ifade etmelerine de alan tanıyacak.

12 Ağustos, Cuma

Mutant Kukla Atölyesi (Güneş Terkol), 7–11 yaş

Gez, Bak, Çiz (Arter Öğrenme Programı ekibi), 6–9 yaş

Renkli Çokgenler: Kaleydoskop Atölyesi, (Arter Öğrenme Programı ekibi), 7–11 yaş

13 Ağustos, Cumartesi

Tohumdan Heykele (Arter Öğrenme Programı ekibi), 6–9 yaş

Perküsyon Atölyesi (Nihal Saruhanlı ve Amy Salsgiver), 7–11 yaş

Gez, Bak, Çiz, (Arter Öğrenme Programı ekibi) 7–11 yaş

Bu Ne Tür Bir Ağaç Böyle? (Arter Öğrenme Programı ekibi), 7-11 yaş

14 Ağustos, Pazar

Benim Müzem (atölyepikolo), 7–11 yaş

Şıp Şıp Suda Hayaller (Arter Öğrenme Programı ekibi), 6–9 yaş

Yaratıcı Okuma Atölyesi: Hey, çocuklar! (Çağdaş Drama Derneği), 7-9 yaş

Atölyelere bilet almak için, [email protected] adresine yazabilir ya da 0212 708 58 01 numaralı telefonu arayabilirsiniz.