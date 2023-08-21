Arter Çocuk Festivali: Dünya ve Ben

Bu yıl 1-3 Eylül tarihleri arasında ‘Dünya ve Ben’ başlığıyla ikincisi gerçekleştirilecek Arter Çocuk Festivali, 6–11 yaş aralığındaki çocukları dünya, diğer canlılar ve doğayla kurduğumuz ilişkiyi sanat yoluyla yeniden düşünmeye davet ediyor.

Fotoğraf: Çevre Dostu Tasarımlar / Arter

Arter’in güncel sergilerindeki yapıtlardan esinle kurgulanan festival; rehberli sergi turları, atölyeler, ekoloji ve sürdürülebilirlik üzerine keşif alanları, dans ve performansa dayalı etkinliklerden oluşan programıyla çağdaş sanata ilgi duyan ve keşfetmeye meraklı tüm çocuklara seslenmeyi hedefliyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde üç gün boyunca çocuklar, eserler üzerine sohbet edecek, çeşitli malzemeleri ve üretim tekniklerini deneyimleyerek yeni ifade dilleri oluşturacaklar. Gündelik yaşam, kapsayıcılık, kentler, bir aradalık ve geri dönüşüm temalarına odaklanan etkinliklerde çocuklar kendi deneyimlerinden yola çıkarak dünyaya sanat aracılığıyla dokunmanın yollarını araştıracaklar.

Ücretsiz etkinlikler

Festival kapsamında Arter’in -1’inci katındaki atölye mekanında ücretsiz gerçekleştirilecek ve kayıt gerektirmeyen ‘Keşif Saati’ etkinlikleri, 6–11 yaş grubundaki festival katılımcılarını birlikte üretmeye, keşfetmeye ve paylaşmaya davet ediyor.

Arter’in güncel sergilerindeki eserlerden hareketle kurgulanan Keşif Saati’nde çocuklar her gün farklı

üretim tekniklerini ve malzemeleri deneyimleyebilecekler. Keşif Saati etkinlikleri 1 Eylül Cuma günü 12:00 ve 16:00’da; 2 Eylül Cumartesi günü 14:00’te; 3 Eylül Pazar günü ise 12:00 ve 14:00’te gerçekleşecek.

Festival programına ve biletlere ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.