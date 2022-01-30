Arslan Tekin: Birileri İmralı’yı, birileri Diyarbakır’ı adres gösterir, ne için?

Birileri İmralı’yı, birileri Diyarbakır’ı adres gösterir? Ne için?

“Kürt meselesi-Diyarbakır-İmralı” denklemi kurduğun an Ankara’yı bir kenara itersiniz. Türkiye Cumhuriyeti’ni bilinmeyenlere doğru sürükler, tarihi, bir anda yok sayarsınız. (…)

“Diyarbakır” diyenler şunu unutmasınlar: R. T. Erdoğan‘ın, İmralı’dakinin önüne bir kırmızı halı sermediği kaldı. HDP’lilere Kandil’le İmralı arasında mekik dokuttu. Ne oldu yine? Bu müsamahayı fırsat bildiler, bağımsızlık ilan etmeye kalkıştılar. R. T. Erdoğan gerçeği gördü, PKK’yı yok etmek için bütün gücünü kullanmaya başladı. HDP’yi kapatmak için harekete geçti.

“Diyarbakır” diyenler, önce “çözüm” ve sonra “çözülme” üzerinde kafa yormalılar.

Arslan Tekin’in yazısı