Arslan Bulut: ‘Hırsızlık’ bir hak olarak görülürse…

Hırsızlığı bile savaş ganimeti olarak gören kültürel kodlara sahip insanlar da ülkenin soyulmasını “çalıyorlar ama çalışıyorlar” diye hoş görmüyor mu?

Milyonlarca insan, kendi ordusuna yabancı istihbarat desteğiyle topyekûn bir saldırı yapılmasını, bu sosyolojik tablo sebebiyle seyretti.

Türkiye, iktidarların yani doğrudan yönetenlerin kusurları hatta kasıtları yüzünden oluşan felaketleri bile “takdiri ilahi” diye karşılayan insanların ülkesidir!

Dolayısıyla önce halk kendini değiştirmeli ki, yönetenler de değişsin! O zaman kimse oy da çalamaz. 14 Mayıs’ta neyin değiştiğini neyin değişmediğini göreceğiz…

Arslan Bulut’un yazısı