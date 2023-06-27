Arslan Bulut: Halkın cebindeki parayı çalarak ‘Türkiye Yüzyılı’ inşa edilebilir mi?

Turgut Özal’ın “Türk dediğin nedir ki?” demesinin asıl sebebi “federasyon”du! Bugünkü iktidar ise halkın desteğini hep arkasında tutabilmek için “Osmanlıcılık görünümlü İhvancılık” yaptı. İhvancılık çökünce, “Türkiye Yüzyılı” demeye başladılar.

Halkın cebindeki parayı çalarak “Türkiye Yüzyılı” inşa edilebilir mi?

Halkın cebindeki paranın çalınmasının sebebi Büyük Orta Doğu Projesi’nin Türkiye ayağına geçmek için Türk Milleti’nin direncini kırmaktır! Yalnız tarih boyunca hiçbir güç bunu başaramadı. Hangi projeyi uygularsa uygulasınlar, Türk Milleti, yine galip gelecektir.

Arslan Bulut’un yazısı