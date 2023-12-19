Arnavutköy’de kaza: İki THY pilotu öldü, biri yaralandı

Arnavutköy’de tıra arkadan çarpan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
AA’nın haberine göre dün gece Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki Ersal E’nin kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Şeref A’nın kullandığı 06 CEK 810 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Türk Hava Yolları (THY) pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan THY pilotu Ersal E. ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Pilotların izinli olduğu öğrenildi.
Tır şoförü Şeref A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.