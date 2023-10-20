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Yaramazlara biraz batar!

Arjantinli futbolcu Papu Gomez doping gerekçesiyle iki yıl men edildi

Arjantin’in dünya şampiyonu kadrosunda da yer alan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl futboldan men edildi.

Fotoğraf: Twitter

35 yaşındaki oyuncunun 2022 Dünya Kupası’ndan hemen önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilmişti.


Geçen sezon formasını giydiği Sevilla’nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içtiğini belirten Arjantinli, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu göstermişti.

Sevilla’nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez, İtalyan ekibi Monza’yla sözleşme imzalamıştı.

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