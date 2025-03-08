Arjantin'de sel: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Arjantin’de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

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Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso, liman kenti Bahia Blanca’daki sel felaketi nedeniyle 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Alonso, “Şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü biliyoruz ancak ne yazık ki bu sayının artmasından endişe ediyoruz” dedi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni de sosyal medyadaki açıklamasında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin planlanan yurt gezilerini iptal ettiğini ve bölgeye yardım ekiplerinin ulaşması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Ayrıca Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ulusal Entegre Risk Yönetimi Sistemi (Sinagir), Bahia Blanca şehri için kırmızı alarm verdi ve sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerel basına göre Bahia Blanca’da şu ana kadar 800’den fazla kişi tahliye edildi.