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Yaramazlara biraz batar!

Arife öğretmeni sokak ortasında öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Kayseri’nin Talas ilçesinde, 20 Mayıs’ta rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu’nu (26) tabanca ile vurarak öldüren Tolga Temur (29) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Mevlana Mahallesi Taslak Sokak’taki evinden çıkan Sarıoğlu, kendisini bekleyen Tolga Temur ile karşılaşmıştı. Temur, daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu Sarıoğlu’na teklifini yinelemiş, olumsuz yanıt alınca belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etmişti. Vücuduna üç mermi isabet eden Sarıoğlu orada hayatını kaybetmişti. Temur, bu kez de kendini vurmuş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmış, hastanedeki tedavisinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuştu.


Temur hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi ve Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Temur hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. 

DHA davanın iddianamesine ulaştı. Temur’un, pişman olduğunu belirterek, “Arife’yi yedi-sekiz yıldır tanırdım. Uzun dönemden beri birliktelik kurmak istiyordum. Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince anlık gafletle ateş ettim. Öldürmek için gitmedim. Pişmanım” dediği ortaya çıktı.

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