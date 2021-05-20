26 yaşındaki öğretmeni sokak ortasında öldürdü; intihara teşebbüs etti

Kayseri’nin Talas ilçesinde sokakta kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
AA’nın haberine göre Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi Taslak Sokak’ta, T.T. özel bir okulda öğretmen A.N.S.’ye (26) tabancayla ateş etti.
Ardından intihar girişiminde bulunan T.T. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri genç öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.N.S.’nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
DHA’nın haberine göre ise T.T., işe gitmek için evden çıkan rehberlik öğretmeni A.N.S.’yi bekliyordu. Daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu A.N.S.’ye teklifini yineledi. Olumsuz yanıt alınca belinden çıkardığı tabancayla ateş etti.