Arif Kızılyalın: TFF başkanının 'kumar masası fotoğrafı'yla yazılıp sonradan silinen 'istifa imalı' mesaj krizi patladı

TFF’de işlerin iyi gitmediği gerçeğini geçen hafta gündeme getirmiştik. Ardından başkanın “kumar masası fotoğrafı” ile Whatsapp gruplarına yazılıp sonradan silinen “istifa imalı” mesaj krizi patladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, yurtdışında kumar masasında önceki dönemlerde çekilmiş bir fotoğrafı gündemde. Yurt dışında kumar oynuyorsanız suç değil, size operasyon da çekiliyor olabilir. Ancak adınızın üstünde “TFF Başkanı” sıfatı varsa, seçildiğiniz andan itibaren gittiğiniz yerlere, yediğinize, içtiğinize, konuştuğunuza dikkat edeceksiniz.

İkinci büyük hata, gecenin bir vakti, biraz da efkârlanıp (!) Whatsapp yönetim grubuna, TFF olağanüstü genel kuruluyla ilgili mesaj yazmak. Eş dosttan danışman, yönetici yaparsanız size, “Zamanı değil” uyarısıyla Türkçe yazım desteği gelmez. Etrafınızdaki profesyoneller, her kararınızı “Padişahım çok yaşa” diye alkışlar. TFF’de işlerin kötü gitmesinin bunlarla da ilgisi yok aslında. Öncelikle, Hacıosmanoğlu ekibine seçim kazandıran taban birlikleri ve alt liglere verilen “maddi destek” sözleri yerine getirilmedi. Tepkiler federasyon binasıyla yönetimde ses buluyor. Hakemler deseniz; her hafta yeni bir kriz “VAR”! Milli takımlar da teker patlattı. Yasa dışı bahis ise her an herkesi yakabilir. Yani İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin elle tutulur tarafı kalmadı. O yüzden 2025’in ilk ayında son düdük çalarsa şaşırmayın!

Arif Kızılyalın’ın yazısı