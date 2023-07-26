Arif Kızılyalın: İstanbul merkezli kaosu bitirmek adına birileri sorumluluk almalı

Eğer, 1994 seçimlerindeki gibi ağır bir yenilgiye uğramak istemiyorlarsa İstanbul merkezli kaosu bitirme adına birileri sorumluluk almalı. Örneğin, güvenilir, sevilen, saygın bir parti büyüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında orta noktayı bulmak için devreye girmeli.

Barış çubuğunu yakacak bu isim eski bir genel başkan mı olur, görevinden ayrılan genel başkan başdanışmanlarından biri mi elini taşın altına sokar ya da önceki il başkanlarından biri mi bu barıştırma işine girişir bilinmez ama Orhan Bursalı’nın köşesinde yazdığı gibi “Umarız CHP içindeki tüm gruplar, temel demokratik değerlerde uzlaşıp seçmeni karabasandan kurtarır” ve kamuoyu AKP’nin ekonomide yarattığı tahribatın farkına varır. Yoksa partinin oy oranı baş aşağı gider.

Arif Kızılyalın’ın yazısı