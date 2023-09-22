Araştırma: Yapay zeka kaynaklı botlar dolandırıcılık yapıyor

Geçen ay yayınlanan yeni bir araştırmaya göre yapay zeka kaynaklı botlar, Twitter’da (yeni adıyla X) insanların kripto para hesaplarını çalıyor veya dolandırmaya çalışıyor.

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ABD’deki Indiana Üniversitesi’nde yürütülen araştırmaya göre son dönemde popüler olan OpenAI’nin sohbet robotu ChatGPT’nin metin oluşturma yeteneği, Twitter’da ‘botnet’ kodu oluşturmak için kullanılıyor.

Sosyal medyadaki mevcut filtreler tarafından tespit edilemeyen yüzlerce zararlı bot ve spam kampanyasından oluşan ağlara ‘botnet’ deniyor.

Business Insider’ın haberine göre bu bot hesapları, insanları sahte kripto para birimlerine yatırım yapmaya ikna etmeye çalışıyor ve hatta mevcut kripto cüzdanlarından hırsızlık bile yapabiliyor.

Araştırmacılardan hesaplamalı sosyal bilim araştırmacısı Kai-Cheng Yang ve bilgisayar bilimi profesörü Filippo Menczer, Twitter’da bu amaçla 1000’den fazla bot bulunduğunu tespit etti.

‘Geleneksel’ botlardan farklı

Profillerinde gerçek kullanıcıların fotoğraflarını kullanan botlar, birbirlerinin gönderilerini ChatGPT tarafından oluşturulduğu belli olan metinlerle cevaplıyor.

Saniyeler içerisinde ‘insansal’ metinler üretebilen bu botlar, tahmin edilebilir davranışları olan ‘geleneksel’ botlardan ayrılıyor.

Haber siteleri de oluşturuldu

Sosyal medyanın ötesinde, ChatGPT benzeri araçlar, çoğu apaçık yalan bilgi yayınlayan spam içerikli haber siteleri oluşturdu.

Haber sitelerinin güvenilirliğini derecelendiren NewsGuard adlı şirket, nisandan bu yana yapay zeka tarafından oluşturulan 400’den fazla internet sitesi buldu.

Bu siteler, otomatik reklam satın alan teknolojiden gelir elde ediyor.