Araştırma: Yapay zeka erken doğumları tahmin edebildi

Yeni bir araştırma yapay zekanın, erken doğumları hamileliğin 31. haftasında tahmin edebileceğini ortaya koydu.

Araştırmada yapay zekanın erken doğumları tahmin edebildiği saptandı. (AA)

ABD’nin Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar, yapay zekanın derin öğrenme modelini kullanarak, hamile 156 kadının, rahmindeki elektrik dalgalanmalarını inceledi.

Araştırmacılar, gebe kadınların yaşlarına, ağırlıklarına, yağ oranlarına ve hamileliğin üç aylık dönemine ilişkin verileri birleştirdi.

Ardından bu veriler, yapay zekanın derin öğrenme modeline aktarıldı.

Yapay zekanın derin öğrenme modelinin, çalışmaya katılan kadınlardan yüzde 19’unda erken doğum tahmini yaptığını vurgulayan araştırmacılar, kadınlar gebeliğin 37’nci haftasına geldiklerinde, yapay zekanın tahmininin doğru çıktığını belirtti.

Washington Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Arye Nehorai, hamileliğin 31’inci haftasına kadar alınan verileri analiz eden yapay zekanın, hamileliğin 37’nci haftasına kadar olan erken doğumları tahmin edebildiğini kaydetti. Nehorai, bunun da çalışmalarındaki en önemli bulgu olduğunu dile getirdi.

Keşfettikleri yöntemi faaliyete geçirmenin, ucuzluğu sayesinde avantajlı olduğunu söyleyen Nehorai, “Bizim modelimizin, erken doğumu elektrik dalgalanmalarıyla daha kısa sürede tahmin edebildiği, kullanımı kolay ve daha az maliyetli olduğu için evde bile kullanılması mümkün” dedi.