Yapay zeka, yüz ifadesinden siyasi görüş tespit etti

Danimarka’da yapılan araştırmada bireylerin siyasi görüşlerinin yapay zeka kullanılarak fotoğraf analiziyle, yüzde 61 doğrulukla tahmin edilebildiği belirlendi.

Fotoğraf: AA

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden Dr. Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen ve ekibi, insanların yüz ifadeleriyle siyasi görüşleri arasındaki bağı inceleyen bir çalışma başlattı.

Danimarka’da 2017’deki yerel seçimlerde yarışan siyasetçilerin ve milletvekillerinin fotoğraflarının kullanıldığı çalışmada, 4 bin 647 adayın fotoğrafı incelendi. AA’nın aktardığına göre araştırmanın sonuçları, ‘Scientific Reports’da yayımlandı.

Bilim insanları kişilerin ruh hallerini, mimiklerini ve yüz yapılarını tespit edebilmek için Microsoft’un ‘yüz ifadesi tanıma teknolojisi’yle farklı algoritmalar kullandı.

Araştırmada, yapay zekanın insanların yüz mimiklerinden yola çıkarak, siyasi ideolojilerini yüzde 61 doğruluk oranıyla tahmin edebildiği saptandı.

Söz konusu araştırmada, yapay zekanın insan davranışlarını taklit ederek öğrenme kapasitesine sahip olduğu ‘derin öğrenme yöntemi’nden faydalanıldığı belirtildi.

Kimine ütopya, kimine distopya

Dünya genelinde yapay zeka ve bununla ilgili teknolojiler insanlara ilgi çekici şekilde sunulurken, birçok kişi de faydası kadar zararı olduğu görüşünde.

Kimilerinin ütopyası olan yapay zeka, kimilerinin ise distopyası olmuş durumda.

Yüz tanıma sistemlerinin kullanılarak insanların vatandaşlıklarının puanlanarak ‘makbul vatandaşın’ belirlendiği Çin’deki senaryoda distopik bir profil çizen yapay zeka sistemleri, Batı’da insanlara kullanıcı dostu bir aparat gibi sunulabiliyor.