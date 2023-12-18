Araştırma: Sosyal medyadan günlük 30 dakika uzaklaşmak zihin sağlığını geliştiriyor

Yeni bir araştırma, sosyal medya kullanımını günlük 30 dakika azaltmanın zihin sağlığını ve iş tatminini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya koydu.

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Ruhr Üniversitesi ve Almanya Zihin Sağlığı Merkezi tarafından yapılan araştırmada, sosyal medya kullanımının zihin sağlığı ve iş performansı üzerindeki etkisi incelendi.

Behaviour and Information Technology dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında hepsi çalışan 166 katılımcı iki gruba ayrıldı.

Araştırmaya başlamadan önce gruplara, iş yükü, iş memnuniyeti, işlerine bağlılık, zihin sağlığı, stres seviyesi ve kovulma korkusu gibi konularda anket yapıldı.

Birinci grup günlük sosyal medya alışkanlıklarına devam ederken, ikinci grup bir hafta boyunca günlük sosyal medya kullanımını 30’ar dakika azalttı.

Araştırma sonucunda, ikinci gruptaki kişilerin çok çalışma duygusunda ve işten kovulma korkusunda azalma görünürken, zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissettikleri ve işe daha çok odaklandıkları tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından Doçent Dr. Julia Brailovskaia sonucu şöyle değerlendirdi:

“Beynimiz, özellikle elimizdeki işten başka bir yere dikkatimizi çeken sürekli dikkat dağılmalarıyla başa çıkmak için mücadele veriyor. Sosyal medyalarını kontrol etmek için işlerini sürekli yarıda bırakan kişiler daha çok zorlanıyor.”