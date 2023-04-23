Araştırma: Sağlıksız beslenme ‘agresif prostat kanseri’ riskini artırabilir

Bay Kemal’in dünyasında sorunlar birdenbire ortadan kaybolmayacak. Sadece uzun yıllardır ağırlaşan gündemde belki bir nefes alma imkânı sağlayacak adımlar atılabilecek. Elbette bunun için önce Mayıs ayındaki seçimin kazanılması, ardından zorlu bir süreçte doğru dış politika tercihlerinin yapılması gerekecek.