Araştırma: Partnerinden daha çok kazanan kadınların orgazm taklidi yapma olasılığı iki kat yüksek

Partnerinden daha fazla para kazanan kadınların orgazm taklidi yapma olasılığının iki kat fazla olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: www.menshealth.com.au

ABD’de 2020 yılında yapılan araştırmada her beş kadından birinin orgazm taklidi yaptığı, erkeklerin de kadınların da ayda dört kez taklit yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yeni araştırma ABD’deki Güney Florida Üniversitesi’nde görevli psikologlar tarafından yürütüldü.

Profesör Jessica Jordan ve ekibinin, 157 kadına sorular yönelterek yaptığı araştırmanın sonuçları ‘Social Psychological and Personality Science’ adlı yayın organında yayınlandı.

Cinsel yaşamlarıyla ilgili sorular yöneltilen kadınların verdiği yanıtlardan yola çıkıldığında erkek arkadaşı veya eşinden daha fazla para kazanan kadınların orgazm taklidi yapma olasılığının, partnerinden daha az kazananlarla kıyaslandığında iki kat yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Uzmanlara göre bunun nedeni, çoğu toplumda varlığını sürdüren, “Eve ekmeği erkek getirir” düşüncesi. Daha çok kazanan kadınlar, bu stereotipin etkisi altında -kendi memnuniyetlerini bir yana bırakma pahasına da olsa- partnerinin ‘incinmemesi’ ve ‘gururlarının okşanması’ için taklit yoluna başvurabiliyor.

Jordan, araştırma sonuçlarının ‘erkeğin ya da kadının kusuru’ olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Profesör, kadınların, partnerinin ‘erkeklik duygularını koruması gerektiğine’ inandırıldığını, bunu da bazı durumlarda yataktaki memnuniyet durumlarını saklayarak yaptığını söyledi.

Kazancın cinsel yaşam üzerindeki etkisi üzerine araştırmalarını genişletmeyi düşündüğünü ifade eden Jordan, eşcinsel erkeklerdeki durumu da incelemek istediğini belirtti.

Önceki araştırmalarda orgazm taklidinin ‘partneri memnun etmek’ ve ‘işi uğraşmadan halletmek’ adına yapıldığı sonucuna varılmıştı.

2019 yılında ABD’deki Texas Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, orgazm taklidi yapmanın kötü bir şey olduğuna dair genel kanıyı yıkan bir sonuç elde edilmiş, kadınların cinsel yaşamına olumlu etkisi olabileceği ortaya çıkmıştı. Bilim insanları, taklit yapmanın kadınların, ‘gerçek orgazm’ yaşamaları olasılığını artırabileceği kanısına varmıştı.