Araştırma: Mikroplastikler beyinde birikip, davranış değişikliğine yol açıyor

Yapılan yeni araştırmaya göre mikroplastikler memelilerin beyinlerinde birikip, davranış değişikliklerine yol açabiliyor.

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Plastik kirliliği büyük bir çevresel sorundur. Özellikle okyanuslarımızdan atmosfere kadar her yerde , hatta akciğer ve kalp gibi insan dokularının içinde bile çok küçük mikroplastik parçaları bulundu . Ancak daha az açık olan şey, bunun vücudumuza tam olarak ne gibi zararlar verebileceğidir ve yeni bir çalışma bu konuda bazı endişe verici sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Plastik kirliliği büyük bir çevresel sorun. Özellikle okyanuslardan atmosfere kadar her yerde, hatta akciğer ve kalp gibi insan dokularının içinde bile çok küçük mikroplastik parçaları bulundu.

Rhode Island Üniversitesi’nden Prof. Jaime Ross liderliğindeki araştırma ekibi, bunun insan vücuduna verebileceği zararları araştırdı ve mikroplastiklerin memelilerin beyninde iltihaplanmaya neden olduğunu keşfetti.

IFLScıence‘nin aktardığına göre deneyde üç haftalık süre boyunca farklı yaşlardaki farelere farklı yoğunluklarda mikroplastikle kirlenmiş su içirildi.

Ekip, farelerin beyinlerinde ve karaciğerlerinde iltihaplanma belirtileri, hayvanların davranışlarında da değişiklikler gördü. Bu değişiklikler özellikle yaşlı hayvanlarda belirgindi.

Demans semptomlarına benzer değişiklikler

Davranış değişiklikleri, insanlarda demans hastalarında görülen semptomlara benziyordu.

Bulguların çok çarpıcı olduğunu aktaran Ross, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Verdiklerimiz yüksek dozda mikroplastikler değildi ama kısa bir süre içinde bu değişiklikleri gözlemledik. Mikroplastiklerin bu etkilerinin arkasında cevaplanması gereken birçok soru var: Yaşlandıkça bu mikroplastiklerden kaynaklanan sistemik iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale gelinir mi? Vücudunuz onlardan kolay kurtulabilir mi? Hücreleriniz bu toksinlere farklı tepki mi veriyor?”