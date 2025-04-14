Araştırma: Kargalar geometriden anlıyormuş

Almanya’da bir araştırmaya göre kargalar geometrik şekilleri ayırt edebiliyor.

Görsel, Diken tarafından yapay zekayla oluşturulmuştur.

Tübingen Üniversitesi’nden bilişsel nörobiyolog Andreas Nieder ve ekibi, araştırma için iki leş kargasına kareler, paralelkenarlar veya düzensiz dörtgenlerden oluşan bir dizi şekil gösterdi.

Euronews‘ün aktardığı habere göre kargalar, birbirine çok benzeyen şekilleri bile ayırt edebildi.

Kargalar ayrıca dik açılar, paralel çizgiler ve simetrileri de anlayabildi.

Nieder sonuçlara dair şöyle konuştu: “Sadece insanların geometrik düzenliliği algılayabildiğini iddia etmek artık yanlış. Çünkü en azından kargalar da yapabiliyor. Kargaların da tek tür olduğunu söylemeye asla cesaret edemem.”

Daha önceki araştırmalar insanların yaş, kültür veya eğitim düzeyi ne olursa olsun şekillerdeki geometrik farklılıkları ayırt etmede başarılı olduklarını ortaya koymuştu.

Nieder diğer canlıların da doğuştan gelen bir geometri duygusuna sahip olabileceğini düşünüyor.