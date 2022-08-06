Araştırma: Irkçılığa uğrayanların hafızaları daha zayıf

Bu hafta içinde San Diego’daki Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda sunulan iki araştırmanın sonucu, ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan kişilerin hafızalarının daha zayıf olduğunu gösterdi.

Fotoğraf: Lisa Fotios/Pexels

Sceince.org’da yayınlanan habere göre ABD’de yaklaşık 1000 orta yaşlı siyah, Latin ve beyaz yetişkin üzerinde bir analiz yapıldı. Araştırmacılar, bireysel ve yapısal ırkçılık deneyimlerinin zayıf epizodik bellekle (kendi hayatıyla ilgili kişisel olayları hatırlama) ilişkili olduğunu buldular. Bu durumdan en fazla Alzheimer ve diğer demans hastalarının muzdarip olduğu belirtildi.

90 yaş ve üzeri yaklaşık 450 Asyalı, Siyah, Latin kökenli ve beyaz ve çok ırklı insan üzerinde yapılan diğer bir çalışmada, yaşamları boyunca ayrımcılığa maruz kalmış olanların, maruz kalmayanlara oranla, daha zayıf sematik (anlamsal hafıza- zaman içinde biriken dünyaya dair genel bilgi) hafızaya sahip olduğunu gösterdi.

Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gibi sistematik eşitsizliklerin de bu sonuçlarda etkili olduğu düşünülüyor.

Bu bulgular, iki yıl önce yapılan benzer bir araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte.