Araştırma: Dünyada 4,55 milyar insan sosyal medya kullanıyor

Dünyada sosyal medya kullanan kişi sayısı 4,55 milyara ulaştı. Facebook hala en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformu. En çok indirilenler listesinin zirvesi ise TikTok’un.

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan ‘Digital 2021‘ raporuna göre internet kullanıcılarının sayısı 4,88 milyarı buldu. Bu rakam, dünya nüfusunun yüzde 61,8’ine denk geliyor.

Sosyal medya kullanan kişi sayısı ise 4,55 milyar. Bu da 7,89 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık yarısının en az bir sosyal medya platformunu kullandığını gösteriyor. Rapora göre son bir yıl içerisinde 400 milyon civarında kişi sosyal medya kullanmaya başladı. Günlük sosyal medya kullanım süresi 2 saat 27 dakika.

Yine rapora göre dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook. Son dönemde gençler arasında popülaritesini kaybeden uygulamanın toplam kullanıcı sayısı 2,895 milyar. Facebook’u 2,291 milyar kullanıcıyla YouTube, 2 milyar kullanıcıyla WhatsApp, 1,393 milyar kullanıcıyla Instagram, 1,3 milyar kullanıcıyla Messenger, 1,251 milyar kullanıcıyla WeChat, 1 milyar kullanıcıyla de TikTok izliyor.

2021’in üçüncü çeyreğinde en çok indirilen mobil uygulamalar listesinin zirvesinde ise TikTok var. TikTok’u Instagram, Facebook, WhatsApp, Mesenger, Snapchat. Telegram ve Zoom takip ediyor.