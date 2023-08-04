Araştırma: Covid’in yayılmasında burun karıştırmanın önemli rolü olabilir

Hollanda’daki bir araştırmaya göre, burunlarını karıştıran sağlık çalışanlarının Covid-19’a yakalanma olasılığı daha yüksek.

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Hollandalı araştırmacılar, virüsün yayılmasında burun karıştırmanın rolünün hafife alınıyor olabileceğini söylüyor.

BBC Türkçe‘nin haberine göre 2020’de 219 katılımcıyla yürütülen araştırmada, burnunu karıştırdığını kabul edenlerin yüzde 17’sinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, burnunu karıştırmadığını söyleyenlerde bu oran yüzde 6.

Ayrıca erkeklerin ve gençlerin bu alışkanlığı kabul etme oranının daha yüksek olduğu bulundu.

Verilere göre, en sık burun karıştıranlar doktorlar (yüzde 95). Doktorları, destek personeli (yüzde 86) ve hemşireler (yüzde 80) izliyor.

Virüs vücuda burundan giriyor

Araştırmacılar, burnun corona virüsünün vücuda girmesi için ana yol olduğunu, bu nedenle burun karıştırmanın ellerdeki virüsü doğrudan buruna sokarak enfeksiyonu kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Burun karıştırma alışkanlığı, virüsün diğer insanlara daha kolay yayılması anlamına da gelebilir.

PLOS One dergisindeki makalede, enfeksiyonu önlemek için hazırlanan rehberlerde, burun karıştırmaya karşı eğitimlerin de olması önerildi.