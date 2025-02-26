Araştırma: Çay demlenirken sudaki ağır metalleri azaltıyor

Bilim insanları çayın demlenirken suda bulunan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri ‘büyük ölçüde’ azalttığını tespit etti.

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Ağır metaller Alzheimer, Parkinson, kanser, karaciğer yetmezliği gibi birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 13 ağır metal insan sağlığı için tehlikeli. Kurşun ve kadmiyum da bunlardan.

ABD’de Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları ağır metallerin içme sularında yaygın olduğu bölgelerde çayın halk sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada farklı çay türleri, çay poşetleri ve demleme yöntemlerinin sudaki ağır metallerin azaltılmasına ilişkin etkileri incelendi.

Belirli miktarda ağır metal içeren su çözeltileri oluşturan araştırmacılar, kaynama sıcaklığına yakın dereceye kadar ısıttıkları çözeltilere farklı zaman aralıklarında demlenen çay yapraklarını ekledi. Ardından çözeltide ne kadar ağır metal kaldığı ölçülerek önceki ve sonraki seviyeleriyle karşılaştırıldı.

Buna göre ince öğütülmüş siyah çay yaprakları geniş yüzey alanı sayesinde ağır metallerin ‘büyük ölçüde’ atılmasını sağladı.

Ayrıca çayın demlenme süresi arttıkça sudaki ağır metal oranının da azaldığı görüldü.

ACS Food Science & Technology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre selülozdan yapılan çay poşetleriyse pamuk ve naylondan yapılanlara göre daha etkili.



